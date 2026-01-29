Así fue la impactante reacción de Carlos Sainz a la ausencia de Williams en Barcelona

El piloto español, "frustrado" por no estar presente en el 'shakedown' de Barcelona, no pilotará el FW48 hasta el próximo 11 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin.

El rendimiento de Williams en la Fórmula 1, ahora mismo, es todo un misterio. La escudería británica es la única que no va a estar presente en los test de pretemporada de Barcelona, debido a no haber superado a tiempo los "crash test".

De esta forma, tanto Carlos Sainz como Alex Albon son los únicos pilotos que aún no han probado los nuevos monoplazas. El hecho de no estar presentes en Barcelona supone un inconveniente para los de Grove, aunque no pierden la esperanza y estarán listos en Bahrein para probar el FW48.

Sobre cómo digirió la noticia Sainz ha hablado James Vowles, jefe de Williams. "Carlos, desde el momento en que lo llamé, su primera pregunta fue: "¿Qué puedo hacer para ayudar? Estoy aquí contigo y te apoyo". Él está tan frustrado como yo", comentó Vowles en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

"Estamos aquí para correr o hacer test en este momento, o para hacer 'shakedown', tal y como están las cosas", añadió el jefe de los británicos, sobre las palabras del piloto español tras conocer que no estarían en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

¿Cuándo correrá Sainz?

Los próximos test de pretemporada no comenzarán hasta el próximo 11 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, donde podremos ver a Carlos Sainz pilotar el FW48 por primera vez. Una vez el español pruebe el nuevo coche, conoceremos sus expectativas de cara a la temporada.

Por el momento, todos los pilotos han salido con buenas sensaciones de los test, recalcando la "facilidad" con la que se conducen los monoplazas, aunque con la incertidumbre presente por el nuevo reglamento.