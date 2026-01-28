La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño

Miembros de la Guardia Civil pasan delante del portal de la vivienda de Sueca (Valencia) donde fue asesinado un niño de 13 años

El contexto Cuando el menor, de 15 años, llegó al baño vio a su padre golpeando algo contra el suelo. El niño se interpuso y su padre le dijo que no le iba a hacer nada y que iría a la Guardia Civil a entregarse.

La investigación del crimen de Sueca (Valencia) vivió una jornada importante este martes con la declaración del asesino confeso del menor de 13 años y de su hijo, que asistió en primera persona al crimen de su padre. Según trasladan a laSexta fuentes judiciales cercanas y conocedoras del caso el padre no quiso responder a las preguntas de su abogado ni al fiscal, siendo incapaz de verbalizar cómo mató y por qué mató a Álex.

Juan Francisco, nombre del autor confeso de la agresión mortal que se encuentra en prisión provisional, sí recuerda todo lo anterior al crimen y lo que hizo después, pero no lo que hizo estando en casa, mostrándose absolutamente bloqueado y llorando en todo momento. El asesino confeso sí que negó ante el juez que el autor del crimen fuera su hijo y que hubiera más personas en la vivienda.

Quien sí declaró ante la Guardia Civil fue el hijo de Juan Francisco, que recuerda que estaba jugando con su amigo cuando Álex fue al baño. El joven escuchó los gritos de su amigo y unos fuertes golpes contra el suelo, interpretando que quizá estaban tratando de matar a un roedor. Cuando fue al baño vio a su padre golpeando algo con contra el suelo, entrando y viendo a su amigo apuñalado en el suelo con heridas en las manos.

Fue entonces cuando el niño se interpuso y pidió que no le hiciera nada. Su padre le dijo que no se preocupase, que no le haría daño, limitándose a responder: "Al final tu madre lo ha conseguido. Súbete al coche, que te voy a llevar a casa de tu abuelo". El niño pidió a su padre que no se quitase la vida y él le dijo que no se preocupase y que iría a la Guardia Civil a entregarse.

El problema del asesino confeso con su expareja

Según ha podido saber laSexta, existe un procedimiento de medidas urgentes, instado por ella, para cambiar la custodia del menor, una custodia que la mujer no quería. Juan Francisco quería que sus hijos estuviesen siempre juntos, lo que dejaría de ocurrir si el mayor se quedaba únicamente con el padre. Finalmente, se acordó que él se quedase con el niño de 13 años.

De hecho, la madre de Álex llamó a la expareja para decirle que su hijo iba a ir a jugar con el suyo, y la expareja le dijo que ya no era asunto suyo y que la custodia era ya del padre. Además, la expareja hablaba mal de él y era amiga de la madre de Álex.

El día de los hechos, el padre de Álex no quería que fuera a la casa de su amigo, algo que tampoco quería el propio acusado, que le dijo a su hijo que no viniese el niño a jugar porque él no se encontraba bien. Llegó a ofrecerle a su hijo 15 euros para que se fuese a la calle, pero su hijo quería que Álex le instalase algo en el ordenador.

