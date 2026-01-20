Un campeón de F1 elogia como nunca a Carlos Sainz: "Ha transformado a Williams"

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997, dice que el paso adelante de Williams se debe directamente al trabajo de Carlos Sainz.

De ser penúltimo equipo a saltar a la quinta plaza del mundial de constructores. Esa es la situación de Williams y un campeón de la Fórmula 1, Jacques Villeneuve, lo relaciona directamente con Carlos Sainz y su trabajo en el equipo. No es la primera vez que el piloto español ayuda a dar este salto.

Así lo dice Villeneuve en palabras que recoge 'Marca': "El año pasado me sorprendieron los equipos más modestos como Williams y Sauber, especialmente Williams. Carlos Sainz, básicamente, ha transformado a Williams".

"El equipo dio un paso adelante y obtuvo resultados mucho mejores de lo que esperaban porque el coche realmente ha mejorado con el desarrollo. Pero no fue una sorpresa lo de Sainz, me lo esperaba. Por eso fue fichado. Williams está tomando las decisiones correctas en cuanto a los pilotos", dice el campeón del Gran Circo en la temporada 1997.

También quiere destacar el trabajo de Sauber, que pasará a ser Audi esta temporada: "Se podría decir lo mismo de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Fueron una sorpresa".

Carlos lo hizo en Ferrari, en McLaren, en Renault... Por lo que la mejora de Williams no es ninguna casualidad.

Y este próximo curso podrían tener una oportunidad muy importante. Porque Williams lleva motor Mercedes y parece el gran favorito en estas nuevas normas de la Fórmula 1 que están a punto de arrancar. Australia, en marzo, primera prueba de fuego.