Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana: "Es importantes que entendamos que no estamos solas"

¿Por qué es importante? Según ha comunicado la artistas en Instagram, el juzgado número 7 de Zaragoza ha emitido una sentencia condenatoria que ratifica los hechos que ella narró y sufrió en la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz de 2023 en Zaragoza.

La actriz Jedet ha anunciado en su cuenta de Instagram que ha ganado el juicio contra el productor de cine Javier Pérez Santana por la agresión sexual y por las vejaciones que sufrió tras la gala de los premios Feroz de 2023. "Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié", ha escrito.

Según la artista, el juzgado número 7 de Zaragoza ha emitido una sentencia condenatoria, que puede ser recurrida, que ratifica los hechos que ella narró y sufrió en la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz en Zaragoza. En su comunicado no detalla los términos de la condena y tampoco ha trascendido, por el momento, más información,

La actriz ha destacado que "durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", por unos hechos que ocurrieron en 2023 y que, por fin, la Justicia ha dirimido. "No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes".

"Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio", ha añadido. "Aun así tengo claro que hacerlo fue necesario. No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes".

Tras eso ha señalado que "denunciar no es sencillo", pero ha apuntado que es "una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido". Por ello, ha querido animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual que "alcen la voz ante cualquier situación de abuso y sobrepaso.

"Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importantes que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", ha concluido en la publicación.

