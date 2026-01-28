La increíble anécdota de Virginia Torrecilla: trabajaba en un bar cuando le llamó la selección española

La futbolista española visita 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y relata cómo fue su primera convocatoria con la selección española.

La historia de Virginia Torrecilla es la historia del fútbol. Su madre la apuntó a escondidas, tras varias años llegó a cansarse, pero recuperó la ilusión. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Yo empiezo a jugar porque mi madre me apunta a escondidas porque mi padre no quería porque era una niña. Una vez que mi padre se entera es el primero que ha estado conmigo", cuenta la futbolista española.

Con 15 años llegó a Primera División, con el Collerense, pero las cosas no salieron como ella esperaba: "Me acabé cansando, muchos viajes, muchas horas...".

Estaba trabajando de camarera cuando le llamaron para jugar en el Sporting Ciutat de Palma. Empezó la pretemporada y entonces le contactó Ángel Vilda, el seleccionador: "Le digo que sí que puede contar conmigo. La llamada fue un jueves y el lunes ya estaba en la convocatoria"

"Desde ahí recupero la ilusión por el fútbol", desvela con una sonrisa Torrecilla.