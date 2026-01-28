Ahora

'El Cafelito'

La increíble anécdota de Virginia Torrecilla: trabajaba en un bar cuando le llamó la selección española

La futbolista española visita 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y relata cómo fue su primera convocatoria con la selección española.

Torrecilla

La historia de Virginia Torrecilla es la historia del fútbol. Su madre la apuntó a escondidas, tras varias años llegó a cansarse, pero recuperó la ilusión. Lo ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Yo empiezo a jugar porque mi madre me apunta a escondidas porque mi padre no quería porque era una niña. Una vez que mi padre se entera es el primero que ha estado conmigo", cuenta la futbolista española.

Con 15 años llegó a Primera División, con el Collerense, pero las cosas no salieron como ella esperaba: "Me acabé cansando, muchos viajes, muchas horas...".

Estaba trabajando de camarera cuando le llamaron para jugar en el Sporting Ciutat de Palma. Empezó la pretemporada y entonces le contactó Ángel Vilda, el seleccionador: "Le digo que sí que puede contar conmigo. La llamada fue un jueves y el lunes ya estaba en la convocatoria"

"Desde ahí recupero la ilusión por el fútbol", desvela con una sonrisa Torrecilla.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"
  3. Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso
  4. Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días
  5. Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis
  6. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño