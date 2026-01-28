El jefe de Williams asegura que fue él quien tomó la decisión de no estar en Barcelona: "Mantengo mi postura"

James Vowles, jefe de Williams, dice que fue el equipo el que decidió no estar en los test y nada tuvo que ver el famoso 'crash test' de la FIA.

Williams es el único equipo que no va a participar en los test privados de Barcelona. Según informaron varias fuentes, se debió a que no pasaron el 'crash test', pero ahora el jefe, James Vowles, asegura que fue una decisión propia del equipo y que el plan es estar en las pruebas de Bahréin.

Así se pronuncia el jefe de Carlos Sainz y de Alex Albon: "El coche que hemos fabricado este año es aproximadamente tres veces más complicado que cualquier otro que hayamos fabricado anteriormente. Eso significa que la carga que soporta nuestro sistema es aproximadamente tres veces mayor que antes. Y empezamos a quedarnos un poco atrás y a retrasarnos en las piezas".

Asegura que esto sólo ha sido un pequeño bache: "Hemos superado absolutamente los límites de lo que hacemos en ciertas áreas, y una de ellas es en ciertas pruebas correspondientes que van con ello. Pero eso solo fue un pequeño bache en el gran esquema de las cosas".

Está convencido Vowles de que esta decisión no afectará al rendimiento del coche: "Mantengo mi postura: lo correcto es asegurarnos de llegar a Bahréin correctamente preparados y también a Melbourne. La evaluación fue entre rodar en una Barcelona fría y húmeda y hacer una prueba virtual en pista con la situación de repuestos, y francamente, no había ningún punto a favor de correr en una prueba de shakedown, así que tomamos la decisión".

El enigma del peso

Williams todavía no sabe si está o no en el peso mínimo: "No sabremos cuál es el peso hasta que lleguemos al segundo test de Bahréin, en términos de comprender dónde está. Hay que quitar todos los sensores para saber realmente dónde estamos. Es imposible saberlo porque se necesita el coche completo sin sensores en la forma correcta, y eso no existe hoy en día".

"Las cifras de las que hablamos son probablemente tan pequeñas que necesito ver el coche pesado para poder evaluar dónde estamos. Así que no estamos muy lejos de ese punto. Por ahora, todo lo que se ve son rumores en los medios de comunicación", cierra el jefe de Carlos Sainz, que intenta hacer ver que todo va bien en Williams.