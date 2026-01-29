La curiosa petición de Kyrgios a Carlos Alcaraz en el Open de Australia: "Tienes que ganar para..."

El tenista australiano, que es fan declarado del murciano, le pidió que ganase el Grand Slam antes de su enfrentamiento contra Álex de Miñaur, a fin de salir de fiesta con él.

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Open de Australia. Por primera vez en su carrera, el tenista murciano ha alcanzado la penúltima ronda de este Grand Slam, donde tendrá que enfrentarse al número 3 del circuito ATP: Alexander Zverev.

Tras batir a Álex de Miñaur en tres sets (7-5, 6-2, 6-1) este viernes, a las 04:30 hora española, Carlos se jugará el pase a la final frente al alemán, uno de los rivales más complicados con los que ha jugado. De los 12 encuentros que ha disputado contra 'Sascha', Carlitos mantiene un récord de seis victorias y seis derrotas, por lo que en Melbourne la balanza se decantará por uno de los dos.

El español es uno de los grandes favoritos para llevarse el major, y pese a contar con bastantes aliados que lo apoyan, otro tenista del circuito se ha subido al carro de Alcaraz con el fin de salir de fiesta con él. En concreto, se trata del tenista griego Nick Kyrgios.

Conocido por ser uno de los tenistas más polémicos y fiesteros, Kyrgios le pidió al español que ganase el torneo para poder irse de fiesta con Carlos "toda la noche", según ha desvelado el medio australiano 'The Age'.

"Tienes que ganar para que podamos irnos de fiesta toda la noche", le comentó Nick a Carlitos antes de su enfrentamiento contra De Miñaur. Durante los últimos años, el griego no ha ocultado su fanatismo por Alcaraz, sobre todo después de que Jannik Sinner diese positivo por dopaje.