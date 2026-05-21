El jefazo de MotoGP no se atreve a descartar a Marc Márquez en la lucha por el título

Carmelo Ezpeleta, jefe de MotoGP, cree que Marc Márquez podría aspirar al título a pesar de un inicio de temporada en el que no ha conseguido demasiados puntos.

Ausente del Gran Premio de Catalunya por su doble operación, Marc Márquez ya trabaja para volver en Mugello la próxima semana. Este miércoles compartió un vídeo en sus redes sociales trabajando con ese hombro que tantos dolores le ha dado. Tuvo que ser operado para retirarle un tornillo que le tocaba el nervio.

En el mundial de MotoGP ya le esperan y casi nadie se atreve a descartarle en la lucha por el título. Tampoco el gran jefazo, Carmelo Ezpeleta.

El CEO de la categoría reina, en palabras que recoge 'Motosan', lanza muchos elogios a un Marc Márquez al que conoce muy bien: "Marc tiene una cabeza privilegiada, le gusta esto mucho y yo no lo descarto para este año".

"Con las cosas en las que yo no puedo hacer nada… Marc es buenísimo, pero Marc ha hecho buenísimos a muchísimos más", dice.

Pero también cree que tiene más competencia que nunca, que la parrilla está a un nivel altísimo: "Nunca ha habido un nivel tan alto de motociclismo como hay ahora".

Y esos pilotos se lo quieren poner difícil a Márquez. De momento son las Aprilia las que mandan, con Marco Bezzecchi en la cabeza y Jorge Martín justo por detrás. Y Marc quiere empezar a remontar ya en Mugello, en Italia.

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