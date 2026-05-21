La broma de Rossi a Di Giannantonio tras ganar en Cataluña: "¿Estás seguro de que quieres dejarnos?

La leyenda italiana de MotoGP felicitó al piloto del VR46 tras su victoria en el GP de Cataluña, y bromeó sobre el futuro de 'Diggia'

Di Giannantonio logró una victoria brutal en el GP de Cataluña. El piloto italiano subió a lo más alto del podio después de sufrir una caída tras el accidente entre Álex Márquez y Pedro Acosta.

La rueda del piloto de Cervera impactó con la VR46 de Di Giannantonio, y el piloto italiano se fue al suelo lastimándose la mano. Sin embargo, tras las banderas rojas, 'Diggia' consiguió ponerse en primera posición y llevarse la carrera.

Una victoria muy especial, ya que el jefe del VR46, Valentino Rossi, estuvo presente en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La leyenda italiana de MotoGP felicitó a su piloto y bromeó con él sobre su futuro. "¿Estás seguro de que quieres dejarnos?", comentó Rossi, según recoge 'Speedweek'.

Esta broma se debe a que el futuro de 'Diggia' parece apuntar hacia KTM. El número '49' se uniría a la marca austriaca de cara a 2027, y dejaría el VR46 después de tres temporadas subido a la moto del equipo de Valentino Rossi.