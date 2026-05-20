Mercedes se prepara para Canadá con las primeras mejoras de la temporada

El equipo alemán se refuerza con las primeras actualizaciones del año, después de un GP de Miami en donde varios equipos se empezaron a acercar.

Mercedes ha empezado el año siendo el equipo a batir. Los de Brackley han hecho un pleno de victorias en todas las carreras de domingo de esta temporada. Sin embargo, en el último Gran Premio de Miami algo cambió. Ferrari y McLaren se acercaron al equipo alemán y de hecho, el equipo papaya consiguió un doblete en la sprint del circuito estadounidense.

Esto ha provocado que los de las flechas plateadas aceleren las mejoras, y vayan a llevar un gran paquete de actualizaciones para el GP de Canadá. Según recoge SoyMotor.com, estas mejoras incluirán cambios en el alerón delantero, conductos de freno, fondo plano y en la carrocería, sobre todo en la zona de los pontones.

Además de esto, Mercedes prepara modificaciones en su software para las salidas, algo que está siendo el punto débil del equipo alemán en la nueva era de la Fórmula 1.

McLaren volverá a ser la amenaza

Aunque la principal amenaza para Mercedes seguirá siendo el equipo McLaren. El equipo papaya introdujo cambios en Miami que funcionaron, y en Montreal volverán a introducir un paquete importante.

Esto cambios formarán parte de la segunda fase de mejoras. Unas actualizaciones que afectarán al suelo, chasis, alerones delantero y trasero, carrocería o incluso halo, y que tendrán un claro objetivo: reducir la distancia de 86 puntos con Mercedes y pelear por el campeonato.

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