Enrique Riquelme notifica a la Junta Electoral del Real Madrid que pretende presentarse a las elecciones

El empresario ha notificado su intención de concurrir a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tiene hasta el sábado para formalizar su candidatura.

Enrique Riquelme, empresario alicantino que ha sonado durante los últimos días como posible candidato a la presidencia del Real Madrid, ha notificado a la Junta Electoral que pretende presentarse a las elecciones contra Florentino Pérez.

Según la información de Juanfe Sanz, de 'El Chiringuito', Riquelme ya habría dado el primer paso para concurrir a las elecciones. Tiene hasta el sábado, día 23 de mayo, para formalizar su candidatura.

Su proyecto se centrará en los madridistas y tendrá a los socios como protagonistas, según ha contado Juanfe Sanz.

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo", ha escrito en su carta.

Es el primer paso del proceso. Antes del sábado tendrá que presentar el aval de 187 millones de euros, el 15% del presupuesto del Real Madrid, además de presentar una junta directiva de al menos nueve miembros.

Florentino Pérez, en laSexta

Josep Pedrerol entrevistó a Florentino Pérez en laSexta y el presidente habló del "ambiente de hostilidad" por el que había decidido convocar elecciones: "Yo aguanto todo, pero es muy difícil convivir con los socios en este ambiente de hostilidad. Entonces yo dije: 'Se acabó, vamos a convocar elecciones'. ¿Cómo me voy a ir? Tengo ganas de seguir y ganar muchas Copas de Europa más".

"Llevo aquí un cuarto de siglo. No es la primera vez que me pasa. Pero tengo que ser fiel a los dueños, porque yo no soy el dueño. Y yo este ambiente no lo quiero. Yo quiero que si hay un ambiente malo, que se presenten los candidatos que quieran y nada más. Hay una publicidad alrededor del Real Madrid de hacer daño a los socios y yo tengo la obligación de defenderlos", dijo Pérez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido