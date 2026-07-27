El análisis de Newey sobre las mejoras de Aston Martin: "Hemos dado un primer paso adelante"

El laureado ingeniero ha aplaudido el arduo trabajo de la escudería para aplicar las ansiadas mejoras, y ha avanzado la fecha de la próxima actualización.

Aston Martin ha recibido una vida extra en la Fórmula 1. La escudería británica ha salido satisfecha del GP de Hungría después de haber podido competir contra el resto de la parrilla tras la llegada de las ansiadas mejoras. Con un decimotercer y decimocuarto puesto para Lance Stroll y Fernando Alonso, respectivamente, ambos pilotos sellaron su mejor resultado conjunto.

La mejora del AMR26 ha supuesto un soplo de aire nuevo para los de Silverstone, los cuales ya esperan introducir más mejoras en las próximas carreras para aumentar su rendimiento en pista. "Está claro que hemos dado un primer paso adelante muy alentador con la actualización", señalaba Adrian Newey, jefe de los británicos, tras la carrera en Hungaroring.

"El progreso logrado se debe en gran medida al arduo trabajo de todo el equipo en Silverstone. Otro aspecto positivo es que el rendimiento se ajustó a nuestras predicciones basadas en los datos, lo que demuestra una buena correlación entre nuestras herramientas de simulación actualizadas y la pista", añadió el laureado ingeniero sobre el trabajo.

A su vez, Newey ha avanzado la fecha de la llegada del resto de mejoras que esperan introducir para incrementar el desarrollo del monoplaza: "Esto es un claro indicio de que vamos por el buen camino en cuanto al desarrollo, tanto a corto como a largo plazo. Ahora contamos con una base sólida sobre la que trabajar cuando regresemos de las vacaciones de verano, con nuevas mejoras previstas para Zandvoort".

De esta forma, el ingeniero británico ha destacado que en el próximo GP de Países Bajos, que se celebrará el domingo 23 de agosto, Aston Martin contará con un nuevo aliciente.

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