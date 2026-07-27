Ducati pone a Rossi por encima de Márquez: "Después de Valentino, Marc..."

Patrizia Cianetti, responsable de marketing de Ducati, considera que el italiano tiene mayor impacto mediático que el ilerdense.

"Marc es una fuerza a tener en cuenta"

Aprovechando el parón veraniego en MotoGP, la responsable de marketing de Ducati ha concedido una entrevista a 'Fanpage.it' en al que ha reflexionado sobre las estrategias que está llevando a cabo el equipo con sus seguidores y el mundo del deporte.

Y en ese aspecto, el vigente campeón del mundo "es una fuerza a tener en cuenta" ya que "es un piloto plenamente consciente del enorme poder comunicativo que tiene".

Patrizia Cianetti, eso sí, afirma que no es la figura con mayor impacto mediático del mundo, sino que ese es Rossi.

"Después de Valentino Rossi, creo que es el piloto con mayor número de seguidores en redes sociales a nivel mundial. Tiene un perfil verdaderamente internacional y una audiencia enorme", ha señalado.

Sin embargo, Cianetti se rinde ante la profesionalidad del '93': "Marc es un profesional formidable en marketing y comunicación. Siempre es puntual, preciso y una verdadera estrella delante de la cámara".

Lo cierto es que Rossi acumula un total de 33,5 millones de seguidores entre todas las redes sociales, mientras que Márquez suma 15,8.