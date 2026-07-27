Jorge Lorenzo señala qué intentó "copiar" de Marc Márquez y Valentino Rossi

El pentacampeón del mundo trató de subir el nivel aprendiendo técnicas que empleaban sus dos rivales, pero nunca logró imitarles.

Mucho se habla de la rivalidad que mantuvieron Marc Márquez y Valentino Rossi desde que el ilerdense debutara en MotoGP en 2013, pero hay quien no le da el valor que merece a un Jorge Lorenzo que, tras ser campeón en 2010 y 2012, siempre estuvo en la contienda. De hecho, el título de 2015 fue a su vitrina.

El balear vivió muy de cerca el cara a cara entre su compatriota y el italiano, y trató de mejorar su estilo de pilotaje con lo mejor de cada uno.

Sin embargo, copiar lo que ellos hacían le resultó casi imposible, tal y como ha desvelado en 'Fast & Curious'.

Sobre Márquez, Lorenzo señala que "En las curvas de izquierda hacía cosas que intenté copiar", pero el resultado no fue el esperado: "Me lesioné el escafoides, luego las costillas y nunca estuve super fuerte como estuve en Ducati y en Yamaha".

De hecho, tiró la toalla al verlo "imposible": "Sí que es verdad que intentaba copiarle su manera de dejar los frenos de delante o parar la moto con pocos frenos y cruzándola así a nivel de izquierdas. Y para mí era imposible, en al menos a corto plazo, copiarlo esa habilidad".

Al similar le ocurrió con el 'Doctor': "Con Valentino [Rossi] sí que intenté adquirir cosas de él. Había alguna que era imposible, porque él, por ejemplo, cuando iba a fondo en sexta, antes de cortar por completo, ya cogía el freno de delante un poco. Cortaba al 5%, pero ya cogiendo el freno de delante".

"Y yo cuando intenté eso vi que físicamente no era posible porque él tiene las manos mucho más grandes, entonces llegaba mucho más fácil. Entonces yo siempre tenía que cortar y luego frenar. Esa habilidad no logré adquirirla, pero otras sí", ha recordado.

Sin embargo, esa técnica de Marc la ve como algo único en un piloto: "Pero la de Márquez de curvas de izquierda… Debe tener un talento natural a nivel de cerebro, de conexión de su cuerpo a ese lado que hace que pueda entrar mucho más rápido que los demás en curva y luego gire igual que los demás".

"Gana esas dos décimas entrando que es imposible replicarlo para los otros. Y luego también cuando caen gotas, tiene esa habilidad y esa valentía que tampoco pude replicar, aunque lo intentaba", ha zanjado.