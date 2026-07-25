Ilusionante mensaje de Newey tras la gran clasificación de Alonso en Hungría: "Hay más por venir"

El legendario ingeniero británico de Aston Martin ha prometido la llegada de más mejoras después de que las implantadas en Hungría dieran resultados. Alonso y Adrian, dispuestos a seguir subiendo puestos en la clasificación.

Adrian Newey es uno de los grandes culpables de que la situación de Fernando Alonso en Aston Martin haya comenzado a cambiar. El ingeniero británico ha acertado con las mejoras implementadas en el Gran Premio de Hungría.

Prueba de ello ha sido el buen resultado de Alonso en la clasificación de este sábado, el mejor de la temporada. El asturiano partirá desde la decimosexta posición después de meterse en 'Q2' por primera vez en toda la temporada. El Aston ya no es el peor coche de la parrilla.

Han sido dieciseis las mejoras que se han implementado en el monoplaza de Fernando. Sin embargo, Newey quiere más y, de hecho, ha anunciado que llegarán más modificaciones para seguir aumentando el ritmo del coche.

"Todavía nos queda trabajo por hacer para desarrollar el paquete de mejoras, y sabemos que aún hay más por venir", ha asegurado Adrian en declaraciones a los medios presentes en el GP de Hungría.

El británico también resalta la gran labor de Alonso 'exprimiendo' el coche: "Llegábamos a este fin de semana con el objetivo de estar en la lucha con otros monoplazas, por lo que conseguir nuestra primera clasificación en la Q2 supone un paso alentador en esa dirección".

"Fernando ha sacado todo el partido posible al monoplaza hoy, y Lance, a pesar de haber rodado poco ayer, también estaba mejorando en su última vuelta antes de que un viento de cola lo lanzara a la grava", concluye Newey.

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