Temor en torno a Carlos Alcaraz: "Si no juega en Cincinnati..."

Greg Rusedski, exnúmero 4 del mundo, considera que el murciano no jugará el US Open si no puede estar previamente en el Masters 1000.

El 13 de agosto arranca el Masters 1000 de Cincinnati, que apunta a ser el escenario en el que reaparecerá Carlos Alcaraz tras muchos meses de lesión.

El murciano no juega desde el pasado 15 de abril, cuando se lesionó en la muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó.

Desde entonces se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y Canadá, y su presencia en Ohio aún es una incógnita.

Figura en la 'entry list', pero hasta no verle en la pista no será realidad su regreso. De hecho, si no estuviera en Cincinnati, Greg Rusedski considera que no jugará en Nueva York.

"Para tener alguna posibilidad de jugar en el US Open, tiene que jugar en Cincinnati. Si juega contra Cincinnati y la muñeca aguanta, será una noticia fantástica para nuestro deporte, porque sin duda lo necesitamos de vuelta", ha explicado.

"Si no juega en Cincinnati, sabemos que el US Open no lo disputará y llevaría muchísimo tiempo alejado del tenis", ha añadido el exnúmero 4 del mundo en el podcast 'Off Court'.

Rusedski cree que Alcaraz "tiene que ser inteligente porque tiene que subir la carga hasta cierto nivel y no quiere apresurarlo demasiado".

"Cincinnati podría ayudarle, ya que podrá tener algunos descansos más entre partidos, pero aún así hay muchas incógnitas", ha zanjado.