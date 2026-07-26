Honda da buenas noticias a Alonso y Aston Martin: ya hay fecha para la prueba de un nuevo motor

La fábrica japones, consciente del desastre que ha sido el primer motor de la temporada, ha anunciado que en pocos días pondrá a prueba el segundo prototipo. Fernando y Aston, muy pendientes.

Fernando Alonso y Aston Martin tiene una nueva cara tras el Gran Premio de Hungría. Piloto y escudería han experimentado, por primera vez en toda la temporada, buenas sensaciones a la hora de valorar el rendimiento del que hasta ahora había sido el peor coche de toda la parrilla.

Fernando ha cruzado la línea de meta en decimocuarto lugar en el Hungaroring dejando mensajes muy positivos después de la carrera. "Estamos antes un nuevo campeonato", ha exclamado el asturiano tras un fin de semana en el que ha pilotado con las mejoras implementadas en el Aston.

Las buenas noticias no terminan ahí para Aston Martin. Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, ha anunciado la puesta en práctica de un nuevo motor que podría seguir mejorando el rendimiento del AMR26: "En Hungría hemos estado apoyando al equipo con la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes, que nos ayudarán de cara a la próxima carrera".

"Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos. Antes de eso, durante el filming day del miércoles, haremos funcionar el nuevo motor por primera vez en el AMR26, antes de que comience el parón de verano", asegura el directivo japonés en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

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