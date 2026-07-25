Alonso, más ilusionado que nunca con las mejoras de Aston Martin: "Volver a sentir la adrenalina..."

El asturiano se ha mostrado esperanzado con la mejoría en clasificación y ha lanzado una llamativa confesión sobre la motivación con la que afrontaba las anteriores carreras.

Fernando Alonso tiene motivos para la esperanza tras la clasificación del Gran Premio de Hungría. El de Aston Martin ha clasificado a la 'Q2' por primera vez en este 2026. Las actualizaciones del monoplaza han sido claves para que los británicos den un paso hacia adelante.

El bicampeón ha confesado su sufrimiento vivido en las primeras carreras, mermando en un aspecto que es sello de identidad suyo por excelencia: "La adrenalina al cerrar el visor y entrar en la vuelta se perdió en los últimos eventos. Estábamos en la última fila de la parrilla".

"Fue agradable volver a ese sentimiento y espero que haya más así en las próximas carreras", ha comentado ilusionado el asturiano en declaraciones recogidas por la señal oficial de la 'F1'.

El '14' ha valorado su sesión: "Fue un fin de semana distinto, clasificación diferente. Sentimos que podríamos luchar un poco más y podríamos influir en el resultado de la sesión si hacíamos una vuelta perfecta o realizar un set up perfecto".

Es consciente de que esto no debe ser el tope de equipo y mira con realismo que asentarse en el top 10 es un objetivo que no es alcanzable de momento: "Es difícil porque creo que los puntos están un poco fuera del alcance. Lejos, pero creo que aún hay potencial por desbloquear en el coche".

"Será la primera vez que hagamos seis o siete vueltas en este paquete, así que será una buena prueba también para la fiabilidad y otros aspectos del coche, así que lo estoy deseando", concluyó el español.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido