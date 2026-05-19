La amenaza del jefe de Red Bull al resto de la parrilla de F1: "Lo haremos con mucho gusto"

Laurente Mekies ha advertido al resto de equipos de su intención de fichar talento de los rivales con el fin de "reforzar al equipo", ante la fuga masiva de personal como Newey o Lambiase.

La situación de Red Bull en la Fórmula 1 sigue siendo delicada. Los de Milton Keynes continúan sin registrar un buen resultado este campeonato, en medio de una temporada marcada por la posible salida de Max Verstappen y la fuga de talento en la escudería austriaca.

Figuras de gran calibre del paddock como Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko o Gianpiero Lambiase, entre muchos más, han abandonado el equipo, han sido despedidos o se marcharán en unos años, dejando a Red Bull con las manos vacías.

Es por ello que el actual jefe de la marca de bebidas energéticas ha lanzado una advertencia a la parrilla de F1. "Siempre nos esforzamos por brindar la mejor oportunidad a nuestros propios talentos, pero si necesitamos recurrir a otras fuentes para reforzar al equipo, lo haremos con mucho gusto", ha asegurado Laurent Mekies, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

De esta forma, el directivo francés ha amenazado al resto de escuderías con intentar fichar a sus mejores ingenieros y directivos con tal de reemplazar la masiva salida de personal que ha abandonado Red Bull en los últimos meses de forma continua.

"No queremos ponernos a la defensiva por el hecho de haber perdido talento; es un hecho, y lleva pasando tres o cuatro años. Si necesitamos fichar una mezcla específica de habilidades o experiencia de algunos de nuestros estimados rivales, lo haremos", ha añadido Mekies.

Por último, Laurent ha hablado acerca de la salida en 2028 de Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, a McLaren. "En cuanto a la sustitución de GP, tenemos un par de años para pensarlo... pero bromas aparte, la verdad es que estamos muy orgullosos", ha concluido el de Red Bull.