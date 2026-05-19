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"Madre mía, qué miedo"

¿Se debió reanudar el GP de Cataluña? Ojo a la contundente respuesta de Valentino Rossi

'Il Dottore' se ha pronunciado acerca de la decisión de volver a disputar la carrera tras los accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco, resaltando que los pilotos apenas tienen elección.

¿Se debió reanudar el GP de Cataluña?: La contundente respuesta de Valentino Rossi¿Se debió reanudar el GP de Cataluña?: La contundente respuesta de Valentino RossiGetty

El GP de Cataluña de este pasado domingo podría sentar un precedente en la historia de MotoGP. La carrera se tuvo que reanudar en hasta dos ocasiones a causa de los múltiples accidentes que sucedieron, y los pilotos volvieron a correr una vez era seguro continuar.

Sin embargo, el hecho de subirse de nuevo a la moto después de los accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco ha sido motivo de debate una vez concluyó la carrera en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Muchos de los pilotos han criticado el hecho de tener que reanudar la carrera una vez se han producido dos accidentes de dicho calibre. Incluso, un expiloto y eneacampeón del mundo como Valentino Rossi también se ha pronunciado.

"Madre mía, qué miedo, fue duro. Ha sido algo feo. Estaba ahí y lo he visto. Por suerte, fue bien, porque ahí, en esa recta, es estrecho. Por suerte, Álex Márquez logró no dar en el muro con un ángulo malo al caerse. Espero que esté bien, salió bien. Mucho miedo", comentó Rossi sobre el accidente de Márquez a 'Sky Sports'.

'Il Dottore' comparó dicho incidente con un accidente que vivió él en el GP de Austria 2020, cuando Zarco casi impacta con él. Además de ello, el italiano ha valorado el hecho de tener que volver a pista tras vivir o ver un episodio tan impactante.

"Al final, no es que tengas tanta elección, no es que puedas llegar al box y decir: 'Tengo miedo, no corro más, me vuelvo a casa'. Quizá habría que hacerlo", concluyó el expiloto.

Un hecho similar en la F1

Valentino también fue preguntado acerca de si los pilotos podrían replicar la decisión de Niki Lauda de negarse a conducir en el Gran Premio de Japón de 1976 debido a las condiciones meteorológicas. "La fuerza de la desesperación. Luego, te subes a la moto; si las sensaciones son buenas... tiras", respondió Rossi.

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