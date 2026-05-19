Jorge Lorenzo se sincera: ¿Descarta a Marc Márquez en la lucha por el título?

El pentacampeón del mundo se ha puesto en la piel del ilerdense, que se ha perdido las dos últimas carreras y es duda para Mugello.

Tras el Gran Premio de Catalunya y aprovechando el parón de dos semanas antes de que se retome la acción en Italia, Jorge Lorenzo ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

Entre otros temas, al balear le han preguntado por la lesión de Marc Márquez y la situación en la que está el vigente campeón.

¿Descarta a Marc en la lucha por el título?: "Hombre, se le ha complicado. Antes de Le Mans estaba complicado el campeonato y, ahora, después de esta lesión y perderse tanto la carrera larga de Le Mans como el GP de Catalunya completo... van a ser muchos puntos de desventaja".

"El campeonato es largo, las lesiones pueden existir. Lo que sí que es cierto es que si uno de los dos, tanto Bezzecchi como Martín tiene una lesión, siempre está el otro. Con lo cual eso complica todavía más las opciones de Márquez", ha explicado.

Lorenzo le aconseja no tener prisas para no comprometer su futuro a corto plazo: "Lo importante es que se recupere y que ese brazo, que en los últimos cinco años ha sido un calvario para, se quede lo mejor posible para poder ver, como mínimo, dos años más muy buenos de Marc Márquez".

"Es que está muy cerca de poder batir a Valentino, están los dos con ese noveno título en general y séptimo de MotoGP. Está solo a uno de poder batirle, están iguales. Los 15 de Agostini están lejos, pero nada es imposible, así que yo creo que poder retirarte como el piloto con más éxito de la historia es una motivación importante que seguro que Marc tiene en mente y hasta que se vea competitivo querrá alargar su carrera al máximo", ha zanjado.

Actualmente, Marc es noveno en el Mundial a 85 puntos del líder, Marco Bezzechi. ¿Podrá obrar el milagro?

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