La apuesta de una leyenda del tenis sobre Rafa Jódar: "Ganará un Grand Slam algún día"

Mats Wilander, extenista sueco y tres veces campeón de Roland Garros, ha elogiado el estilo de juego del español y prevé un futuro muy prometedor para el joven tenista.

Rafa Jódar se postula como el tenista con más proyección a futuro del momento. Sus excelentes resultados en el ATP 250 de Marrakech, Trofeo Conde de Godó, Mutua Madrid Open y Masters 1000 de Roma le sitúan como la mayor promesa entre los profesionales más jóvenes.

Tal es su nivel y juego que ha demostrado en pista que, incluso una leyenda del tenis, no duda en pronosticar un futuro brillante para el madrileño. "Espero bastante de Jódar; tiene juego para ser muy peligroso. No ha jugado Grand Slams, pero los cinco sets no serán un problema", asegura Mats Wilander, extenista sueco, en una entrevista en el 'Diario AS'.

A su vez, Wilander ha elogiado al de Leganés por su habilidad para desenvolverse en la pista sin presión y mostrando una actitud "increíblemente buena". "Sabe jugar con presión porque ya lo hizo en Madrid. Jódar no va a perder contra nadie que no sea mejor que él ni se va a batir a sí mismo. Obviamente juega muy bien; tiene un arma en la derecha y un arma en el revés," añade el sueco.

Por último, Mats ha recalcado que confía totalmente en que Jódar se convertirá en campeón de un Grand Slam próximamente, al igual que entrará en el top 10. "Creo al 100% que será un jugador top 10 en los próximos tres o cuatro años, y que ganará un Grand Slam algún día", ha concluido Wilander, apostando sobre el porvenir de la joya española.

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