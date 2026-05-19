'Jugones', de copiloto en el WRC: nos subimos al coche de Alejandro Cachón

El periodista Raúl Rojo se sube al coche de rally de Alejandro Cachón y no lo pasa demasiado bien a toda velocidad por los caminos.

¿Qué siente un copiloto de rallies? ¿Cómo vive los tramos a toda velocidad? Raúl Rojo, de 'Jugones', lo ha comprobado en el coche de Alejandro Cachón.

"Sin maldad, pero me hace gracia", dice un sonriente Cachón. A toda velocidad por los caminos de tierra, a más de 150 kilómetros por hora. Y eso que el piloto no apretó a tope: "Voy al 60%".

"Es normal pasarlo mal", dice el piloto. Y es cierto que Raúl Rojo no lo pasó demasiado bien. Sus caras lo decían todo.