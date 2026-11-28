Desde las redes de 'laSexta' se lanza la pregunta que está rondando el mundo del deporte español. Marc Márquez, Fernando Alonso o Rafa Nadal son los grandes nombres pero aparecen otras figuras con logros realmente históricos para alzarse con el galardón del 'GOAT Español'.

Marc Márquez ha reactivado un debate que yacía dormido desde hace años en el deporte español. ¿Quién es el mejor deportista de la historia nacido en nuestro país? Los grandes nombres son los de Rafa Nadal, Fernando Alonso y el propio Márquez.

Sin embargo, esta conversación ha servido también para darle voz a los logros de figuras no tan desconocidas. Es el caso de Teresa Perales o Toni Bou, que acumulan una cantidad de títulos tremenda en sus respectivos deportes. La nadadora iguala en medallas a Michael Phelps y el piloto catalán suma 40 Mundiales de Trial.

Desde las redes de 'laSexta Deportes' se lanza la pregunta: ¿Quién es el GOAT español? Animamos a los lectores a participar en un debate que está colmando el deporte español desde la consecución del décimo título de Márquez. Sin duda, el de Cervera, tras anunciar también su retirada el pasado viernes, aparece como uno de los grandes favoritos.

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