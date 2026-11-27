El de El Palmar ha publicado una foto con el diez veces campeón del mundo dedicándole un mensaje muy conmovedor en el que señala su capacidad de superación.

Carlitos Alcaraz no ha querido perder la oportunidad de acordarse de Marc Márquez en un día en el que el ilerdense ha sido el gran protagonista. Marc, a eso de las once de la mañana, ha anunciado su retirada del motociclismo profesional.

Todo después de haber ganado su décimo Mundial hace menos de una semana en el circuito de Portimao. Márquez ha enseñado unos carteles con ese mensaje en el que destacaba la frase: "Esta será mi última carrera en MotoGP".

El de Cervera no ha parado de recibir mensajes de cariño, apoyo y admiración durante todo el día. Fernando Alonso, Pau Gasol o David Ferrer han sido algunas de las grandes figuras del deporte español que no han dudado en mandarle un mensaje cariñoso al '93'.

El último en hacerlo ha sido Carlos Alcaraz, coronado 'Maestro' hace también menos de una semana. El murciano no ha dudado en subir una publicación con Marc dejándole una palabras muy conmovedoras sobre cómo le ve como campeón y como persona.

"Qué suerte haber podido disfrutar de ti durante tantos años, Marc! Eres un ejemplo de superación, de pasión por el deporte y de no rendirse nunca, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por todas las alegrías que nos has dado y por todo lo que has hecho por el deporte español", concluyte Carlos en sus redes.

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