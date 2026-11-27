Ningún piloto, horas después de la retirada de Márquez, aparece como el gran favorito para sustituir al ilerdense. Sin embargo, hay varios nombres que asoman como candidatos a tener en cuenta.

Es uno de los asientos más codiciados de MotoGP y, sin embargo, está vació a pocos meses de que comience una nueva temporada. Hace unos días se confirmó la parilla completa de la categoría reina para 2027, pero el 'adiós' de Marc Márquez puede ponerlo todo patas arriba.

Pedro Acosta busca compañero para 2027 y Ducati, un piloto que tenga los mimbres para ser candidato a pelear por el título. Hay varios nombres que aparecen como posible sustitutos de Marc en una escudería cuya exigencia es absoluta a la hora de luchar por el Mundial.

Cobran sentido pilotos como Fabio Di Giannatonio, segundo mejor piloto de la fábrica Ducati este 2027. El italiano podría ser un candidato muy útil en términos de rendimiento y en términos de política de escudería. No hay que olvidar que se criticó mucho a Ducati tras firmar a Acosta y Márquez, una dupla española al 100%.

Fichando a 'DiGia' se solucionaría ese problema. Jorge Martín es otro candidato que tendría sentido. El madrileño ya fue aspirante a ese asiento cuando ganó el Mundial, pero el fichaje de Márquez lo frustró. Ha hecho un Mundial sensacional y ha demostrado ser capaz de pelear por el título.

En la fábrica Ducati surgen también otros nombres como el de Fermín Aldeguer, con un futuro muy prometedor o Iker Lecuona. El primero ha demostrado poder ser rápido pero aún no se ha visto una batalla de título. El segundo sería una apuesta muy arriesgada aunque también de futuro.

Los otros grandes pilotos de la parrilla como Álex Márquez, Marco Bezzecchi o Fabio Quartararo parecen muy comprometidos con sus respectivos proyectos. Sin duda, y a falta de una decisión final, se espera que la identidad del sustituto de Márquez será algo que traerá cola en los próximos días.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido