Varios aviones en Europa reciben nuevas amenazas de bomba

El contexto Esto ocurre un día después de que una oleada de falsas amenazas de bomba afectara a al menos 25 vuelos entre países europeos, entre ellos España, que en algunos casos tuvieron que ser desviados.

Las fuerzas de seguridad de Portugal investigan una amenaza de bomba dirigida a un vuelo de Ryanair que debía partir del Aeropuerto Humberto Delgado en Lisboa hacia Roma. Este incidente provocó un retraso de más de dos horas en el despegue. La alerta se emitió a través de mecanismos de cooperación policial internacional y fue recibida a las 07.20 hora local. Tras el aviso, se activaron los procedimientos de seguridad, y la aeronave fue inspeccionada por la Unidad Especial de Policía. Finalmente, el vuelo despegó a las 10.45 hora local. Las autoridades continúan investigando el origen de la amenaza.

Una nueva oleada de amenazas de bomba se han emitido este viernes contra vuelos de pasajeros en toda Europa por tercera vez esta semana.

Esto ocurre después de que las amenazas falsas interrumpieran decenas de vuelos de pasajeros en toda Europa el jueves, obligando a algunos aviones a realizar aterrizajes no planificados y provocando que aviones de combate escoltaran o interceptaran a otros, lo que supone una escalada dramática tras la oleada inicial del martes. En ninguno de los casos se encontró artefactos explosivos y todos los aviones aterrizaron sin problemas.

La policía danesa ha informado este viernes que estaba investigando amenazas dirigidas al tráfico aéreo en el aeropuerto de Copenhague, pero que, según su evaluación inicial, no existía peligro para los pasajeros. El aeropuerto ha declarado que operaba con normalidad.

Así, la policía checa ha informado haber registrado amenazas de bomba contra vuelos con origen y destino en Praga. Un portavoz del aeropuerto ha indicado que las amenazas afectaban a cuatro vuelos de llegada y cinco de salida, pero que no se habían encontrado artefactos explosivos y que, como consecuencia, ningún vuelo había sido cancelado o desviado .

Poco después, una fuente de la autoridad aeroportuaria italiana ha informado que un vuelo de Wizz Air procedente de Praga con destino a Roma había sido desviado a Venecia, donde ha aterrizado sin problemas.

Por su parte, la oficina del primer ministro francés ha informado que se habían recibido cuatro nuevas amenazas de bomba contra aeronaves que sobrevolaban territorio francés, y que todas habían aterrizado sin incidentes.

Según ha informado CNN Portugal, una alerta de bomba en un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Roma-Lisboa ha provocado un operativo de seguridad al aterrizar.

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