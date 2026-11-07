Tremenda reflexión de Alcaraz tras su memorable remontada ante Fritz en París: "Es incomparable..."

El murciano estuvo en la lona durante varios minutos pero, cuando peor estaba, sacó su mejor tenis para meterse en semifinales del Masters 1.000 de París. Una actuación increíble.

Carlitos Alcaraz parece encarar el final de temporada alcanzando su máximo nivel. En cuartos de final del Masters 1.000 de París, ante Taylor Fritz, el murciano sacó a pasear sus trucos para dar la vuelta a un encuentro que tenía prácticamente perdido.

Un 'tie break' agónico le dio el primer set a Fritz, que llegó a estar 5-3 arriba en el segundo asalto, con todo a favor para ganar el partido. Fue entonces cuando Carlos encontró su mejor versión y, en un momento clave, fue capaz de recuperar el 'break' y, acto seguido, culminar una nueva rotura que le terminó dando el set.

El de El Palmar confesó lo intenso que había sido el partido: "Intenté no venirme abajo en esos momentos complicados del segundo set, traté de mantenerme fuerte mentalmente y salvar esos problemas, esas bolas de rotura, esas bolas de partido que tuvo Taylor. Con 5-3 y saque, diría que, no recuerdo exactamente, pero en ese juego firmamos un tenis increíble, ambos, con puntos impresionantes".

"Hicimos que la gente se levantara, que brindase una nueva energía a este partido... y yo absorbí esa energía, yo me apoyé en la gente. Les di lo que creo que querían ver hoy. Estoy muy feliz por haber podido jugar una hora y media más al tenis, por ellos, para que ellos estuviesen entretenidos. Fue increíble. La sensación de hoy es incomparable. Feliz por haberme dado una nueva oportunidad de saltar a pista mañana, de haber salvado esas oportunidades y de haber seguido luchando", aseguró Alcaraz en rueda de prensa.

Carlitos confesó también lo mucho que recordará este duelo: "Este partido es probablemente uno de los más especiales que jamás haya jugado. Lo voy a recordar durante mucho tiempo. Necesitaba entender qué estaba pasando al principio, por qué jugué tan nervioso. Me di cuenta de que tenía que disfrutar. Gane o pierda, esto es solo un juego. Se trata de salir a la pista y disfrutar, jugar a tu mejor nivel, agradecer al público".

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