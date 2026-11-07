Llamativo 'aviso' de Márquez tras la clasificación del GP de Qatar: "Bezzecchi está a otro nivel"

El ilerdense no da la sensación de estar pensando en el Mundial y reconoce, después de que Marco hiciera la 'pole' que va a ser muy difícil batirle en Lusail.

Marc Márquez ya ha dado el primer paso hacia un nuevo título pero, siendo muy consciente, de que será muy complicado salir ya campeón de Qatar. El ilerdense necesita sacarle 30 puntos más a Martín y 8 a Marco Bezzecchi.

Para evitar ese 'alirón', al madrileño le vale con no puntuar en la 'sprint' y ser noveno en la carrera de domingo. Independietemente de lo que haga Márquez, ese resultado de Jorge aplazaría la resolución del título como mínimo hasta el Gran Premio de Portugal.

Marco Bezzecchi es el tercero en discordia en esta pelea. El italiano es el que peor lo tiene pagar ser campeón pero los números dicen que sigue teniendo opciones y, viendo el resultado en la clasificación del GP de Qatar, parece que no se dará por vencido tan rápido.

Bezzecchi ha terminado siendo primero en la 'qualy' asegurando una 'pole' que buscaba Márquez pero que se ha llevado el de Aprilia con un ritmo muy competitivo. Marc ha reconocido la superioridad de Bezzecchi ya no solo en la sesión de clasificación sino de cara al resto del fin de semana.

"Bezzecchi está a otro nivel este fin de semana. Hay que entenderlo y batallar con los demás. A ver si podemos ganar a Martín", ha asegurado Marc en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido