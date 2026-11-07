El perfil de los detenidos de Blocus: más del 60% eran españoles y muchos de ellos tenían conexiones con bandas juveniles

Los detalles laSexta ha tenido acceso a un informe del del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) en el que también se recopilan hasta 14 nuevas convocatorias de Blocus para el próximo mes.

laSexta ha obtenido un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado sobre Blocus, el grupo detrás de las manifestaciones violentas en Barcelona. El informe revela que más del 60% de los detenidos son de nacionalidad española, con algunos teniendo antecedentes. Blocus no es una organización formal, sino una red de cuentas anónimas inspirada en protestas estudiantiles de Francia. Estas cuentas convocan movilizaciones de manera descentralizada. Además, la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet ha actuado contra perfiles relacionados con Blocus. El informe también detalla futuras convocatorias en varias ciudades españolas, enfocadas en demandas sociales.

laSexta ha accedido a un informe sobre Blocus, el grupo detrás de las manifestaciones violentas de Barcelona que movilizó a cientos de jóvenes, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Un documento que confirma que más el 60% de los detenidos e identificados en los disturbios de esos días son de nacionalidad española y algunos de ellos tienen antecedentes.

Según dicho informe, "Blocus no constituye una organización formal, ni tan siquiera un colectivo antisistema al uso. Está inspirado en las recientes protestas estudiantiles de Francia y lo conformarían una red de cuentas anónimas que comparten nombre, estética y plantillas de convocatoria, lo que permite que cualquier cuenta convoque movilizaciones en cualquier ciudad y explica la dispersión de fechas y horarios, a modo de células descentralizadas, además de dificultar la atribución de una autoría central".

Además, también detalla las identificaciones, detenciones y perfiles de las personas implicadas. Concluye que el 61,7 % de los detenidos (133 en total) son de nacionalidad española, mientras que el resto procede principalmente de países de Latinoamérica y el Magreb siendo principalmente jóvenes de entre 14 y 24 años.

El informe también habla de algunas conexiones llamativas: entre los identificados el 24 de octubre en Barcelona figura un menor sin antecedentes relacionado con la banda juvenil PGS (Pegaso). Entre los detenidos aparece una persona arrestada durante las movilizaciones de apoyo a Pablo Hasél en 2021 y otras dos sin antecedentes, pero vinculadas respectivamente a Los 300 y Barrio 18.

Por otro lado, el informe también señala que la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI) ha realizado 74 actuaciones de notificación a los proveedores de contenidos para la retirada de perfiles y grupos de carácter público y privado relacionados con Blocus en diferentes redes sociales como TikTok o en aplicaciones de mensajería como Telegram.

Próximas convocatorias

El documento también recopila un gran número de convocatorias que Blocus ha realizado para las próximas semanas en diferentes puntos del país. Desde el 6 de noviembre hasta el 10 de diciembre se han percatado de hasta 14 convocatorias diferentes en ciudades principalmente catalanas, pero también de otros lugares como Madrid, Sevilla o Zaragoza.

"Los lemas de las convocatorias aludían en primera instancia a demandas sociales como salarios dignos, derechos sociales, mejoras educativas y de recursos y lucha contra la corrupción, con el objetivo de lograr una mayor movilización", recoge el informe.

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