El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel: "Buena persona y con un don"

Minutos de silencio en entrenamientos, flores en el Heliodoro Rodríguez López, cancelación de la jornada... el mundo del deporte ha quedado "roto de dolor" tras el fallecimiento del delantero.

Ya no solo el fútbol, sino el deporte español se encuentra de luto este martes 3 de noviembre tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Desde su equipo, el Tenerife, afirman estar "rotos de dolor", mientras que otros conjuntos españoles han querido rendir homenaje al ariete.

Real Madrid, Sevilla, Leganés o Espanyol, que entrenaban este martes, han guardado minutos de silencio.

De hecho, Luis García Plaza, entrenador del cuadro hispalense que estuvo con Owono en el Alavés, se ha mostrado visiblemente afectado por la noticia.

Paralelamente, exequipos como el Leganés, Navalcarnero o Fuenlabrada le han rendido homenaje en sus respectivos entrenamientos. Otro de sus ex, el Castellón, ha cancelado el entrenamiento.

También se guardará un minuto de silencio en Champions League y ha quedado suspendida la jornada Copa del Rey y de la Reina.

En la puerta 9, el número de su dorsal, del estadio Heliodoro Rodríguez López los aficionados se han agolpado para crear un altar a base de flores y rendirle homenaje.

"Qué cruel es el destino", comentaba uno de los seguidores. En su pueblo, Fuenlabrada, le califican como "buena persona y con un don". Descanse en paz.