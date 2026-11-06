Palo de Aston Martin a Honda: "Si no eres fiable..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que si el motor no es fiable no pueden pensar en ninguna otra cosa.

Aston Martin señala públicamente a Honda después del bochorno del Gran Premio de México. Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron que abandonar en las primeras vueltas por un problema de refrigeración que era exclusivamente culpa de los motores japoneses.

Y Mike Krack, jefe de Aston Martin, les pide que se centren simplemente en la fiabilidad y no en el rendimiento del motor.

"Al final, lo primero es ser fiable; si no eres fiable, no tienes que pensar en nada más. Si vuelven los problemas de fiabilidad, no tienes que preocuparte por el rendimiento, porque de todos los modos no vas a terminar. Primero haces los deberes con la fiabilidad y después puedes hablar de rendimiento. Si lo primero no está, no puedes hacer nada", dice en palabras que publica 'SoyMotor' en la previa del Gran Premio de Brasil.

Brasil es muy diferente a México, por lo que Aston Martin confía en mejorar sus prestaciones: "Aquí hace mucho más frío. Está en altitud, pero no más que Spa o Austria, o es muy similar".

"Por eso creo que muchos de los problemas que hemos visto no los veremos aquí", señala un Mike Krack que está esperanzado con mejorar este fin de semana.

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