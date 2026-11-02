La salvaje crítica de Alonso a Honda tras el bochorno en México: "Con el motor... no podemos dar más"

La carrera de los dos Aston Martin acabó con tan solo seis vueltas disputadas a causa de la enésima avería de motor. Un ridículo que pasará a la historia.

Los peores presagios para Aston Martin se cumplieron en el Gran Premio de México. Fernando Alonso y Lance Stroll solo duraron seis vueltas sobre el trazado de los Hermanos Rodríguez. Hicieron una doble parada en la vuelta 4 y dos después, se acabó el finde para ellos.

Otra avería en la unidad de potencia de Honda ha sido el culpable en una cita en la que depositaban esperanzas para puntuar. Nada más lejos de la realidad para los de Silverstone que se han convertido en el hazmerreir de la parrilla.

El asturiano ha definido su situación con un 'palo' con el que se ve perfectamente quiénes son los responsables de semejante descalabro no solo de día, sino de la temporada 2026: "El coche es muy bueno, pero no podemos dar más de un número de vueltas con el motor".

"Todo lo enfoco en rendir lo mejor posible detrás del volante, pero no soy capaz de acumular suficientes vueltas. Espero que podamos aprender la lección y llegar mejor preparadas a la próxima temporada", ha comentado el bicampeón de Fórmula 1 en declaraciones realizadas a 'Marca'.

Se le acaban los escenarios favorables a Aston y la próxima semana llega el circuito de Interlagos, caracterizado por la alta velocidad. El ovetense mantiene la esperanza de pelear, pero ha insistido en el problema del cuadro británico: "Lo intentaremos de nuevo, sí. Yo intento hacer todo lo mejor, cada día lo hago".

"Cada vuelta, cada mañana, cada preparación que hago y cada comida que pruebo. Todo lo que hago es pensando en dar el mejor rendimiento, pero no acumulamos suficientes vueltas", ha zanjado el de Asturias. Su paciencia con la factoría Honda da evidentes síntomas de agotamiento.

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