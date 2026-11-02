"Otro nuevo amigo de España"
"Es una posibilidad que corra el Dakar con Fernando Alonso": Loeb suelta el 'bombazo'
El piloto francés, nueve veces campeón del mundo de rallys, ha reconocido que está abierta la puerta para competir junto al asturiano.
Sébastien Loeb no quiso perderse este fin de semana el tributo que se le dedicó a Carlos Sainz en Asturias.
Allí, el nueve veces campeón del mundo de rallys atendió a 'As' y, entre otros temas, le preguntaron por Fernando Alonso.
En concreto, sobre si "es posible" que dispute el próximo Dakar como compañero del bicampeón del mundo de Fórmula 1.
Y el piloto de 52 años dejó abierta la puerta de par en par, afirmando que puede haber noticias "esta semana".
"Otro nuevo amigo de España. Primero Carlos Sainz, después Dani Sordo y ahora Fernando Alonso. Es una posibilidad", señaló.
El francés también reconoció que su relación con el español se ha intensificado en los últimos tiempos ya que antes no tenían tanta.
"Un poco. No mucho. Nos hemos cruzado alguna vez, pero no mucho hasta ahora", señaló. ¿Casualidad?