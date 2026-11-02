Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

"Otro nuevo amigo de España"

"Es una posibilidad que corra el Dakar con Fernando Alonso": Loeb suelta el 'bombazo'

El piloto francés, nueve veces campeón del mundo de rallys, ha reconocido que está abierta la puerta para competir junto al asturiano.

Fernando Alonso, durante el Dakar Fernando Alonso, durante el DakarAgencia EFE

Sébastien Loeb no quiso perderse este fin de semana el tributo que se le dedicó a Carlos Sainz en Asturias.

Allí, el nueve veces campeón del mundo de rallys atendió a 'As' y, entre otros temas, le preguntaron por Fernando Alonso.

En concreto, sobre si "es posible" que dispute el próximo Dakar como compañero del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Y el piloto de 52 años dejó abierta la puerta de par en par, afirmando que puede haber noticias "esta semana".

"Otro nuevo amigo de España. Primero Carlos Sainz, después Dani Sordo y ahora Fernando Alonso. Es una posibilidad", señaló.

El francés también reconoció que su relación con el español se ha intensificado en los últimos tiempos ya que antes no tenían tanta.

"Un poco. No mucho. Nos hemos cruzado alguna vez, pero no mucho hasta ahora", señaló. ¿Casualidad?

Las 6 de laSexta

  1. Los tres ejes que centran la investigación del accidente en Urda: los protocolos, el colapso del LZB y la secuencia de órdenes
  2. Giro en la campaña del PP: Feijóo deja atrás el luto y se enfunda el traje de gran "gestor"
  3. Ayuso entrega la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente ultra de Chile, José Antonio Kast
  4. Trump estaría pensando en lanzar un ataque nuclear contra Irán cuando pasen las midterms
  5. Supermercados de varios países europeos vuelven a sufrir un ciberataque que ha disparado la temperatura de los congeladores
  6. Siete años del crimen de Dana Leonte: su novio se sienta en el banquillo acusado de matarla y descuartizarla