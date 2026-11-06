Más de cien profesores se encierran en un colegio de Fuenlabrada: "Estaremos aquí hasta que Zarzalejo entienda que no somos delincuentes"

El contexto Los docentes madrileños llevan cuatro semanas en huelga para pedir al Gobierno de Ayuso mejoras salariales y más financiación para los centros públicos.

Más de cien docentes de la educación pública se han encerrado en un colegio de Fuenlabrada para exigir que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, se reúna con representantes educativos y negocie mejoras laborales y de calidad educativa. Esta acción sigue a la de nueve docentes que hicieron lo mismo en la sede de la Consejería. José Miguel, uno de los docentes, critica al Gobierno regional por menospreciarlos y llama al diálogo. Subraya que Madrid es la comunidad con menor inversión por alumno, afectando la formación. Tras cuatro semanas de huelga indefinida, los docentes mantienen su postura, dispuestos a perder su salario para cambiar el sistema educativo.

Más de un centenar de docentes de la educación pública se han encerrado este viernes en un colegio de Fuenlabrada para pedir que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, acceda a reunirse con los representantes de la comunidad educativa para negociar las condiciones laborales de los profesores y la mejora de la calidad de la enseñanza.

Esta decisión llega un día después de que nueve docentes decidiesen hacer lo mismo en la sede de la Consejería de Educación para tratar de forzar una reunión con Zarzalejo que, por el momento, parece lejos de producirse.

Más Vale Tarde ha hablado con José Miguel, uno de los docentes que están encerrados en ese centro. "Vamos a estar encerrados todo lo que sea necesario para que Zarzalejo se siente con nosotros y entienda que no somos delincuentes", afirma, puntualizando que actualmente hay "tres colegios, un instituto y más de cien profesores encerrados".

Este profesor denuncia que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso "se dedica a menospreciarnos y llamarnos delincuente". "Esto solo tiene una vía, que es la del diálogo y la negociación, necesitaos que se sienten a dialogar y mejorar estas condiciones", añade José Miguel.

Recuerda José Miguel que Madrid es "la última comunidad en cuanto a inversión por alumno", lo cual supone un lastre en la formación de los menores, ya que esta ausencia de financiación da pie a las mayores ratios de alumno por aula de toda España.

"No nos vamos a retirar"

Tras cuatro semanas de huelga indefinida, los docentes abogan por mantener su reivindicación a pesar del perjuicio económico que les supone por la pérdida de su salario: "Vamos a perder un sueldo y lo que haga falta, pero no podemos mantener el sistema más segregador de Europa".

"Una vez que hemos pulsado el botón de alarma no nos vamos a retirar hasta que la consejera se siente", zanja Miguel Ángel en declaraciones a Más Vale Tarde.

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