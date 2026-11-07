El baile de datos sobre la entrada masiva en Ceuta: Vivas asegura que quedan más de 15.000 migrantes en la ciudad e insiste en que entraron 100.000

Los detalles La Guardia Civil indicaba este viernes en un informe que fueron más de 88.000 los que entraron este verano, un dato mayor que el que ha ofrecido el Gobierno hasta ahora. "Que vengan a ver la realidad", espeta el presidente ceutí.

El informe de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional revela que 88.146 migrantes han regresado a Marruecos, mientras que en Ceuta permanecen entre 15.000 y 20.000 personas, según Juan Jesús Vivas. Esto sugiere que 108.000 personas cruzaron la frontera los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, estas cifras difieren de las del Gobierno, que inicialmente habló de 50.000 a 72.000 entradas. Interior luego ajustó el número a cerca de 84.000, similar a la población de Ceuta. Vivas critica al Gobierno por no proporcionar datos precisos. Además, el informe menciona que el CNI advirtió sobre intentos masivos de cruce, y la Guardia Civil reporta 90 fallecidos.

El informe de la Guardia Civil remitido a la jueza de la Audiencia Nacional dice que 88.146 migrantes han regresado ya a Marruecos y, según Juan Jesús Vivas, en Ceuta quedan "entre 15.000 y 20.000 personas".

Esto quiere decir que el día 30 y 31 de julio entraron hasta 108.000 personas por la frontera, tal y como destaca el presidente de Ceuta: "La cifra que se está confirmando ahora es la de 100.000", señala.

Sin embargo, este número está muy alejado del baile de datos ofrecido por el Gobierno. "Me parece a mí que todo esto descalifica al Gobierno y a la Delegación de Gobierno en una cuestión tan fundamental como que sepamos a ciencia cierta cuáles son las personas que quedan en Ceuta", expresa al respecto Vivas.

Las entradas, superiores a la población de Ceuta

Por su parte, Interior asegura que las primeras cifras solo eran estimaciones, pasando de hablar de "unas 50.000 personas" a "unas 72.000". Con el tiempo, han calculado que el número de entradas es cercano a la población de Ceuta: unos 84.000 habitantes. "Empezaron diciendo 70.000, luego dijeron 80.000...", ha criticado el presidente de la ciudad autónoma.

En cuanto al número de retornos ofrecido por Interior, hasta el 10 de agosto dijeron que eran 70.000 personas y del 10 de agosto hasta hoy otras 14.000, es decir, también 84.000. Esto querría decir que el mismo número de personas que ha entrado es el que ha salido, pero obviamente no es así, como ya avanzaba Vivas. "Es negar la realidad. Que vengan y se den un paseo por Ceuta", ha manifestado.

Entre los informes a los que ha tenido acceso a la Sexta también está el de la Secretaria de Estado de Seguridad, en el que omite a la jueza el aviso del CNI previo a la entrada de que numerosos grupos en redes sociales, con capacidad de llegar a más de 184.000 personas, estaban llamando a cruzar a nado a Ceuta. Esta información llegó vía WhatsApp a un alto mando de la Guardia Civil y al Estado Mayor del Instituto Armado, dependiente del Ministerio del Interior.

En cuanto al número de fallecidos, el informe de la Guardia Civil habla de 90.

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