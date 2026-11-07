Diez días del trágico accidente de Urda: la Guardia Civil retira los dos últimos vagones que quedaban en la zona

Los detalles Mientras tanto, 11 personas permanecen ingresadas en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de las cuales dos continúan en la UCI. Por otro lado, una duodécima persona ha sido trasladada a Madrid.

Este sábado se cumplen diez días del trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, donde un tren Iryo fue embestido por un tren AVE, resultando en 69 fallecidos. La Guardia Civil prevé finalizar la retirada de los últimos vagones del lugar del siniestro. En el sitio, trabajan diversas unidades de la Guardia Civil, sumando unos cuarenta efectivos. De las 110 personas inicialmente hospitalizadas, 99 han recibido el alta. Actualmente, 11 personas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, dos de ellas en la UCI. Los restos de 66 víctimas ya han sido entregados a sus familias.

Este sábado se cumplen diez días desde el trágico accidente en Urda (Toledo) en el que un tren Iryo fue embestido por un tren AVE en un accidente en el que murieron 69 personas. Ahora, la Guardia Civil ha retirado los dos últimos vagones que quedaban en la zona cero del accidente.

Según fuentes de la Guardia Civil recogidas por la Agencia Efe, quedaban los dos últimos vagones del AVE en la zona después de que este viernes se retiraran el resto. Los vagones que se han retirado de Urda han sido depositados en la base de mantenimiento de AVE de La Sagra, ubicada en Villaseca de la Sagra y propiedad de Renfe, que es donde la jueza instructora del caso ha ordenado el traslado y custodia de los trenes siniestrados.

En el lugar permanecen trabajando diversas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), la unidad de drones del servicio aéreo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, el escuadrón de caballería y Policía Judicial, que, en total, suman unos cuarenta efectivos.

Tras ello, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 9:30 horas de este sábado, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), una vez retirados todos los coches de los trenes y finalizado el dispositivo estático de la Guardia Civil en la zona.

Por otro lado, 11 personas permanecen ingresadas a primera hora de este sábado en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), de las cuales dos están en la UCI en el Hospital de Toledo.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que en las últimas horas han recibido el alta tres personas que se encontraban en el Hospital de Toledo, mientras que una que estaba en el Hospital de Ciudad Real ha sido trasladada a un hospital en Madrid. Desde que se produjo el accidente ferroviario de Urda, el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de las 110 personas que fueron hospitalizadas inicialmente en seis hospitales de Castilla-La Mancha, 99 ya han recibido el alta.

De los 11 ingresados por este siniestro, seis están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y cuatro en cama convencional. Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada; en el Hospital de Ciudad Real, tres permanecen hospitalizados en cama convencional; y una persona continúa en el Hospital de Albacete, también en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias y siguen los procedimientos consulares para posibilitar la entrega a las familias de los tres fallecidos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro. El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de ellas 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros.

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