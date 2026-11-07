Tremendo enfado de Martín con Acosta en la clasificación de Qatar

El madrileño, que saldrá undécimo en carrera y 'sprint', ha protagonizado un 'cabreo' evidente tras la 'qualy' con Acosta, a quien le ha dedicado varios aspavientos.

Jorge Martín necesita evitar el 'alirón' de Marc en Qatar para seguir teniendo opciones de ganar el título de MotoGP. El madrileño, eso sí, lo tiene muy fácil ya que solo necesita sumar un total de 8 puntos a lo largo del fin de semana para prorrogar la resolución del Mundial o bien a Portugal o bien a Valencia.

Jorge contará con la complicación extra de tener que salir desde muy atrás en la parrilla de salida. Partirá desde la undécima posición tanto en la carrera larga como en la 'sprint'. Aún así, con no puntuar en la 'sprint' y ser noveno el domingo le basta para evitar que Marc sea campeón.

El madrileño nota la presión sobre él y lo ha demostrado al final de la clasificación en Qatar. El de Aprilia se ha enfadado de manera muy dura con Pedro Acosta tras la 'qualy' en el que era el último intento de vuelta para que Martín firmara un buen resultado

La interpretación del madrileño ha sido, claramente, que el murciano le había estorbado en las últimas curvas. Jorge le ha hecho saber de manera evidente a Pedro que estaba enfadado con cómo había gestionado el apartarse para que él pudiera terminar la vuelta.

En cualquier caso, el madrileño saldrá undécimo, diez posiciones detrás de Bezzecchi y nueve por detrás de Márquez. Todo teniendo encuentra que sigue sin estar al 100% por su lesión en el brazo derecho.

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