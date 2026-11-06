Jódar le debe una cena a Alcaraz: Carlos remonta ante Fritz y mete a Rafa en las ATP Finals

El madrileño, en su primer año en el circuito y tras ser el 'top 10' más precoz de la historia, jugará la Copa de Maestros.

Si hay alguien que este viernes tenía especial interés en que Carlos Alcaraz ganase a Taylor Fritz, ese era Rafa Jódar.

Si el murciano se imponía ante el estadounidense, el madrileño tenía plaza asegurada para las ATP Finals, pero si el número 3 del mundo perdía, su rival iba directo a Turín.

Y lo cierto es que los cuartos de final no arrancaron de la mejor manera para Carlitos. Alcaraz rompió primero, pero cedió el servicio cuando sacaba para poner el 1-0 en el marcador y terminó cediendo en el tie-break.

En el segundo, Fritz aprovechó la inercia que traía y se llevó el primer 'break' de la segunda manga, pero cuando servía para ganar el partido, el de El Palmar puso toda la carne en el asador, empató la contienda y terminó llevándose el segundo set por 5-7.

Ya en el último, con la moral de Taylor por los suelos tras desaprovechar una bola de partido, Alcaraz culminó la remontada (7-6 (10), 5-7, 3-6).

De esta manera, Carlos accede a semifinales del Masters 1000 de París y Rafa Jódar ya puede sacarse el billete para Turín. Doble victoria del tenis español.