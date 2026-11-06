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Carlitos, a semis de París

Jódar le debe una cena a Alcaraz: Carlos remonta ante Fritz y mete a Rafa en las ATP Finals

El madrileño, en su primer año en el circuito y tras ser el 'top 10' más precoz de la historia, jugará la Copa de Maestros.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Si hay alguien que este viernes tenía especial interés en que Carlos Alcaraz ganase a Taylor Fritz, ese era Rafa Jódar.

Si el murciano se imponía ante el estadounidense, el madrileño tenía plaza asegurada para las ATP Finals, pero si el número 3 del mundo perdía, su rival iba directo a Turín.

Y lo cierto es que los cuartos de final no arrancaron de la mejor manera para Carlitos. Alcaraz rompió primero, pero cedió el servicio cuando sacaba para poner el 1-0 en el marcador y terminó cediendo en el tie-break.

En el segundo, Fritz aprovechó la inercia que traía y se llevó el primer 'break' de la segunda manga, pero cuando servía para ganar el partido, el de El Palmar puso toda la carne en el asador, empató la contienda y terminó llevándose el segundo set por 5-7.

Ya en el último, con la moral de Taylor por los suelos tras desaprovechar una bola de partido, Alcaraz culminó la remontada (7-6 (10), 5-7, 3-6).

De esta manera, Carlos accede a semifinales del Masters 1000 de París y Rafa Jódar ya puede sacarse el billete para Turín. Doble victoria del tenis español.

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