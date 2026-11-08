Alonso sacó la magia: el genial adelantamiento de Fernando a Lewis Hamilton en el GP de Brasil

Con el asfalto muy mojado, el piloto de Aston Martin ejecutó una gran maniobra sobre el heptacampeón del mundo cuando luchaban por la decimotercera plaza.

Fernando Alonso volvió a dejar grandes movimientos en la pista aprovechando las condiciones desfavorables del asfalto de Interlagos. Corría la vuelta 10 cuando el asturiano se midió a uno de sus grandes adversarios históricos en la pista: Lewis Hamilton.

Ambos iban con el neumático intermedio que partieron de salida y el asturiano fue implacable al ver que tenían mejor ritmo que el Ferrari en ese momento. Se tiró por el exterior de la curva 6 justo a la llegada de la zona revirada tiró el coche al monoplaza de Maranello.

Consiguió el adelantamiento que le ascendía a la decimotercera plaza ante un Lewis que estaba sufriendo el desgaste del intermedio. El Aston Martin mostró un gran 'stint' en el primer tercio de la carrera y eso que perdió varias posiciones tras un toque con el Haas de Oliver Bearman en la primera vuelta.

Tras la maniobra, estuvo presionando a Charles Leclerc durante varias vueltas, pero la velocidad punta del 'AMR26' lastraba mucho las opciones de progresar hacia los puntos. Pese a ello, Fernando apuró hasta el final sus opciones para acabar entre los diez primeros.

La lluvia más intensa llegó demasiado tarde para el bicampeón del mundo de Fórmula 1. Por otro lado, el piloto británico logró progresar hasta la novena posición y se adjudicó dos puntos en una semana que tuvo muchos problemas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido