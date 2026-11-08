La ilusionante confesión de Alcaraz tras ganar el Masters 1.000 de París: "Necesitaba tiempo..."

El murciano confirma la vuelta de su mejor versión después de haber derrotado a Ben Shelton en dos sets. Las Finals y la Copa Davis, próximos objetivos de un Carlitos que ahora mismo está intratable.

Carlos Alcaraz ha dejado una actuación memorable esta última semana en París. Ese gran despliegue de juego le ha valido al murciano para coronarse por primera vez en la capital francesa, en lo que al Masters 1.000 respecta.

Alcaraz nunca había levantado este título y era relativamente complicado pensar que esta era la ocasión teniendo en cuenta de dónde venía a nivel físico. No hay que olvidar que Carlos se ha perdido casi la mitad de temporada por esa delicada lesión en la muñeca.

Aún así, el murciano ya confirma el regreso de su mejor versión, algo que podría ser decisivo de cara las Finals y la Copa Davis, próximas grandes citas: "Para mí es muy especial haber conseguido, por fin, desplegar un gran tenis, llegar hasta el final del torneo y levantar el trofeo".

"Además, haber podido hacerlo ofreciendo mi mejor versión ante este público lo hace todavía más bonito. Ha sido una semana extraordinaria y muy especial para mí", aseguró Carlos en tras el encuentro.

El de El Palmar confesó el momento en el que se dio cuenta de cómo tenía que plantear el torneo: "Sabía que necesitaba tiempo para adaptarme a la velocidad de la pista y a las condiciones de juego de París. Estoy especialmente contento con el paso adelante que he dado mentalmente".

"He conseguido mantenerme fuerte, aceptar las circunstancias, adaptarme a las condiciones y buscar siempre la manera de mejorar. Con cada partido me he ido encontrando más cómodo y he sentido que mi nivel iba creciendo", concluyó Alcaraz.

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