Los Bengals se encomiendan a Burrow en un nuevo espectáculo de la NFL en España

El espectáculo del fútbol americano dejó un gran partido en el Bernabéu. Los Cincinnati Bengals se llevaron la victoria gracias su gran figuras, Joe Burrow.

En un buen partido, espectacular en su primera mitad, los Cincinnati Bengals dieron cuenta de los Atlanta Falcons (17-34) en el segundo choque de toda la historia de la liga profesional de fútbol americano que tuvo lugar en Madrid; en el que, gracias sobre todo a su gran estrella, el 'quarterback' Joe Burrow, España entró, definitivamente, en la historia de la NFL.

Desde las llegadas de Burrow, organizador de su juego de ataque, y su 'alter ego', Ja'marr Chase, 'wide receiver' o receptor de la mayoría de sus pases, los Bengals aspiran a emular al gran equipo que brilló en la década de los 80, en la que sólo fueron frenados por los San Francisco 49ers del estelar Joe Montana.

Y este domingo dieron un nuevo paso hacia una segunda oportunidad de capturar el ansiado anillo que se les escapó hace cuatro años ante otro equipo de California, Los Ángeles Rams. Atractivo partido el de este domingo en Madrid, al que ambos equipos llegaban con dinámicas diferentes.

Los Falcons, con tres victorias y cinco derrotas, la última de ellas en su visita a Tampa Bay (Florida); donde los Buccaneers los habían dejado con su casillero a cero (16-0). Mientras, los Bengals, asimismo el fin de semana previo a su viaje a Madrid, elevaban a 5-2 su balance ganador al derrotar en casa, en el Paycor Stadium de la localidad del sur de Ohio, a los Tennessee Titans (43-36), en un partido que no se resolvió hasta la prórroga y en el que Cincinnati tuvo que remontar un 0-13 adverso.

En la 'mini-Superbowl' madrileña, la segunda que se jugó en España -el año pasado, asimismo en el Bernabeu, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders (16-13)-, estaba en juego si los Bengals mantenían su racha y lograban su cuarto triunfo seguido; o si, por contra, los Falcons remontaban, al fin, el vuelo.

Quedó clara la superioridad de lo Bengals, que salen de Madrid sonrientes, con un balance de 6-2 que muestra el camino hacia la gloria en la Superbowl 'de verdad'. La que se jugará el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Angeles).

Los zarpazos del equipo que, por octavo curso seguido, dirige Zac Taylor -que debe su nombre a los tigres de Bengala que se convirtieron en santo y seña del zoo de Cincinnati- le cortaron pronto las alas a Atlanta, que se queda con un al menos inquietante 3-6.

Los Falcons -que ante su afición lo hacen habitualmente en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta- jugaban como locales este domingo en casa del Real Madrid. Y pronto tomaron la iniciativa. Cincinnati temía las carreras de Bijan Robinson -uno de los mejores 'running backs' de la liga-, pero el primer 'touchdown' del encuentro llegó gracias a un pase de su 'quarterback' zurdo Michael Penix jr que capturó, en la 'endzone', la zona de anotación, Charlie Woerner.

Que esta historia iba a ser muy diferente a la vivida hace año en el Bernabeu quedó claro bien pronto, porque el primer 'drive' the Cincinnati acabó igualando el marcador acto seguido, gracias a la espectacular combinación entre sus dos grandes estrellas: Joe Burrow -uno de los mejores quarterbacks de la NFL- y Ja'Marr Chase.

Dos figuras que brillan juntas desde su época universitaria, cuando le ganaron a Clemson la gran final disputada en enero de 2020. La primera conexión llegó al instante, con pase de 47 yardas que capturó Chase para empatar el partido. A partir de ahí, tan sólo un 'field goal', el que supuso su última ventaja en el partido, de Atlanta; que terminó diluyéndose como un azucarillo antes del descanso, al que se llegó con un tanteo que superaba con creces al que se registró primer partido de la NFL en España (10-24).

Joey servía, Ja'marr capturaba y dejaba el ovoide a una yarda para que el 'QB' estelar de Cincinnati anotase él mismo el segundo touchdown. Y como todos suelen estar muy pendientes del siempre rápido y espectacular Chase, los Bengals tienen otras opciones, con otros dos receptores abiertos: Dohnte Mayers y Tee Higgins, que recogió con alegría un nuevo servicio de Burrow para entrar, por tercera vez, en la zona de anotación.

Por si fuera poco, a Cincinnati tampoco le falla el 'kicker' o pateador, Evan McPherson, que anotó un 'field goal' de 57 yardas -es decir, casi desde el centro del campo. Para anunciar, antes del final de la primera parte, que la victoria no se les iba a escapar (24-10).

Sobre el terreno de juego, Burrow es puro arte. Sus creaciones sólo se pueden interpretar, no obstante, con la participación de su principal socio, Ja'marr Chase, con las carreras de otro Chase, nombre de pila de Brown -que este domingo derrotó a su hermano gemelo, Sydney, en las filas de los Falcons- o con las recepciones del otro 'wide receiver', Higgins, que también anotó el cuarto 'TD' de Cincinnati; con el que neutralizaba la tímida contestación, en la reanudación, de Atlanta.