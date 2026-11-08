Alonso alaba el chasis de Aston Martin en Brasil: "Peleamos con Ferrari y Mercedes, gran sensación"

Pese a no lograr los puntos, el asturiano se marcha muy contento con las prestaciones del chasis del coche, siendo competitivos tanto en mojado y en seco durante el GP.

No logró completar la machada Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil. El ovetense acabó en duodécimo lugar y no puntúa en un fin de semana con sensaciones agridulces. La potencia en las rectas sigue siendo dramática, pero el paso por curva fue muy bueno.

El asturiano está muy satisfecho con el rendimiento del monoplaza asegurando que iba bien tanto en condiciones de lluvia como una vez se secó el asfalto: "Creo que el ritmo fue bastante bueno, lo cual fue una grata sorpresa. El coche funcionó bien durante toda la carrera".

"Es evidente que todavía nos falta mucha velocidad punta en las rectas, algo difícil de compensar; sin embargo, en ciertos momentos, al principio, en nuestra lucha con los Ferrari, e incluso al final frente a los Mercedes fuimos competitivos", asegura el '14' en declaraciones a 'Marca'.

Fernando se marcha de Interlagos con un mensaje de optimismo de cara a la próxima temporada, sabiendo que el paquete aerodinámico está en el buen camino: "Teniendo en cuenta lo mucho que perdemos en las rectas, esto significa que el coche se comportó de forma fenomenal en las curvas; fue una sensación muy positiva".

Ya solo quedan tres citas para el fin de la tormentosa temporada de Aston Martin. Ya saben qué asignaturas están pendientes: "No hay nada nuevo que aprender sobre el coche a estas alturas; ya estamos en la vigésima primera carrera, así que sabemos exactamente qué aspectos debemos mejorar".

"La carrera fue mejor que el resto del fin de semana. En los entrenamientos libres no estábamos del todo satisfechos con el coche, pero en la carrera logramos encontrar un mejor punto de equilibrio. Veremos qué podemos hacer en la próxima cita", zanja el de Asturias.

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