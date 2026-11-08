¡Qué imagen! Márquez se derrumba tras el Gran Premio de Qatar

El ilerdense, tras un esfuerzo titánico mental y físico, no pudo evitar emocionarse después de completar una carrera que le exigió el máximo. Podrá ser campeón del mundo el próximo sábado en Portimao.

Marc Márquez ha terminado el Gran Premio de Qatar completamente reventado. La exigencia física a la que se ha visto sometida el nueve veces campeón del mundo ha sido de tal magnitud que Marc no ha podido contener las lágrimas a tras terminar la carrera.

El de Ducati ha cruzado la línea de meta en segundo lugar y podrá ser campeón del mundo en Portugal el mismo sábado. Solo necesita sacarle dos puntos a Jorge Martín en la 'sprint' y será automáticamente campeón. Con respecto a la pelea con Marco Bezzecchi, lo dejará fuera del Mundial si suma un punto.

Marc tiene todo de cara para certificar la consecución de un Mundial que sería un gesta astronómica. En términos de números no hay que olvidar que el ilerdense llegó a estar a 102 puntos de Marco Bezzecchi, cuando el de Aprilia lideraba la categoría reina en mayo.

Por lo que respecta a lo físico y emocional, Marc se apuntará un título que, desde lo humano, tiene muy poco sentido. A un hombro tremendamente malherido (casi inexistente) se le sumó una nueva operación. Marc consiguió hacerse fuerte en la estrategia de ganar donde debía y no fallar cuando las condiciones no le favorecían.

Sin duda, con todo en contra, el mejor piloto de todos los tiempos está a menos de doce vueltas de ensalzar (aunque pareciera impensable) aún más si cabe su leyenda. Con todo y todos en contra. Marc está a las puertas del 'Décimo' para agrandar una figura que sin duda será eterna.

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