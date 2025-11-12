Fernando Alonso, clave en el plan de Adrian Newey para que Aston Martin gane el Mundial

El ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 ha incidido en la importancia del 'feedback' del piloto.

"Que nos diga qué siente"

El Circuit de Barcelona‑Catalunya acogerá los primeros test de pretemporada de Fórmula 1 del 26 al 30 de enero.

En la Ciudad Condal se verán por primera vez en acción los monoplazas del nuevo reglamento y la expectación en torno a Aston Martin es máxima.

Los test en Montmeló, junto a los dos en Baréin, serán claves para poner a punto el AMR26 diseñado por AdrianNewey.

Y ahí entra en acción Fernando Alonso, una figura imprescindible para el ingeniero más exitoso de la historia de la categoría.

"Si quieres averiguar cuáles son las debilidades del coche, tienes que interrogar al piloto", ha explicado en una entrevista con 'Maaden', patrocinador del equipo.

El ex de Red Bull ve clave "que nos diga qué siente" para dar esas últimas pinceladas a un coche que promete dar muchas alegrías.