Un entrepiernas que no salió

La "payasada" del año en el mundo del tenis: ¿Qué se le pasó por la cabeza a Moutet?

El francés reconoció que se sentía como un "payaso" después de condenar a su equipo con una excentricidad incomprensible.

La "payasada" de Moutet en la Copa Davis

Tras ganar de manera holgada el primer set y con 15-15 para igualar a seis juegos el segundo, CorentinMoutet protagonizó el fallo del año en el mundo del tenis.

El galo tenía en su mano poner el 1-0 en los cuartos de final de la Final a 8 de la Copa Davis ante Bélgica, pero una excentricidad suya le acabó costando muy cara a su equipo.

El número 35 del mundo intentó un entrepiernas ante un vencido Raphael Collignon, que terminó haciendo 'break' y consumando una gran remontada (2-6, 7-5 y 7-5).

Ya en rueda de prensa, después de que ZizouBergs derrotase a Arthur Rinderknech, por 6-3 y 7-6(4), Moutet asumió la culpa.

"¿Qué queréis que diga? ¿Fue el mejor golpe? No estoy seguro, tampoco de si fue la mejor opción con esa bola. Lo he hecho muchas veces, y la gente dice que soy un genio cuando lo hago. Ahora probablemente dirán que soy un payaso. Así me siento ahora mismo", señaló.

Bélgica es la primera semifinalista de la Davis y se enfrentará al vencedor del duelo entre Austria y una Italia que no cuenta con JannikSinner ni Lorenzo Musetti.

