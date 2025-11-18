Entrevista 'Jugones'
La maniobra de Mari Boya imitando a Fernando Alonso: "En estas cosas es el piloto más pillo"
El español terminó segundo en Macao e intentó repetir una maniobra de Fernando Alonso: "En estas situaciones..."
Mari Boya fue segundo en Macao. Perdió la primera posición en el tramo final a pesar de una maniobra defensiva que recordó a Fernando Alonso. Él mismo la ha analizado en el micrófono de 'Jugones', recordando que el piloto asturiano siempre ha sido su ídolo desde muy pequeño.
"No contaba con el tercer piloto en esa maniobra. El que tuvo la inercia fue él...", cuenta Mari Boya.
Acabó segundo, pero brilló protegiendo su posición: "Sé que Alonso, en estas cosas, es el piloto más pillo que hay".
"Siempre he dicho que es mi ídolo. Intento fijarme un montón en él y espero que luego en pista se vea reflejado", cierra el joven piloto que ha fichado por la academia de Aston Martin.