Fernando Alonso encumbra a su pupilo en Fórmula 1: "Cuando el coche sea bueno..."

El piloto de Aston Martin ha puesto en valor la temporada de debut de Gabriel Bortoleto en la máxima categoría.

Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en su año de debut, está siendo para muchos el 'rookie' del año en el 'Gran Circo'.

Con un Sauber que ha ido de menos a más, el brasileño suma 19 puntos y le tiene ganado el cara a cara en clasificación a su compañero, Nico Hulkenberg, uno de los veteranos de la parrilla.

Para Fernando Alonso, de hecho, el alemán "es de los mejores de la parrilla", lo que pone en valor la actuación de su pupilo.

Bortoleto está representado por A14 Management, la agencia de un asturiano que se deshace en elogios hacia él: "Creo que su primera temporada ha sido excepcionalmente buena para él".

"Impresionó no solo al equipo, sino también al paddock en general, lo cual obviamente en una temporada de novato es muy importante porque te estableces como un activo importante para cualquier equipo", ha explicado.

De hecho, cree que ya tiene rédito para las próximas temporadas: "Lo diferente con Gabriel es que, gracias a esta temporada, no necesita demostrar nada en un segundo o tercer año a alto nivel".

"Todos saben que cuando el coche sea bueno, él es un piloto de primer nivel", ha añadido Alonso en declaraciones que publica 'Motorsport'.