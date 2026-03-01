¿Fin de un reinado en MotoGP? Descomunal 'amenaza' de Aprilia y Bezzecchi a Márquez y Ducati en Tailandia

Por primera vez en más de cuatro años una moto desarrollada en Borgo Panigale se ha quedado fuera del podio. Ha ocurrido en la primera cita del calendario, donde las Aprilia se han llevado el protagonismo claramente.

La primera carrera de la temporada 2026 de MotoGP ha estado cargada de sorpresas. El Gran Premio de Tailandia, que se ha llevado Marco Bezzecchi, suponía una prueba de fuego para todas las nuevas motos del 'paddock', que por primera vez eran utilizadas para competir oficialmente en 2026.

Pedro Acosta y Raúl Fernández han completado el podio, seguidos de Jorge Martín y Ai Ogura. Esto plantea una situación sin precedentes en los últimos años en la competición. Las circunstancias del Gran Premio de Tailandia han roto un récord histórico de Ducati que mantenía en las últimas 88 carreras.

Así es, desde el GP de Aragón en 2021, los de Borgo Panigale han tenido siempre al menos una presencia entre los tres primeros en cada carrera, una racha que ha finalizado. Los favoritos para haberlo conseguido, Marc Márquez y Álex Márquez,se han visto obligados a abandonar por problemas con la moto y caída respectivamente. Los pilotos de VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli acabaron sexto y octavo; Pecco Bagnaia, noveno y Michele Pirro, último.

En su lugar, las cuatro motos Aprilia han logrado finalizar en el 'top' 5, donde Pedro Acosta, con su KTM, ha sido el único en colarse con otra moto de otro fabricante. ¿Puede esto suponer el fin de un reinado en la competición? Una vuelta de las tornas en la categoría reina del motociclismo que podría escenificar claramente un cambio de protagonistas en la cabeza de la clasificación para el futuro de MotoGP.

Aprilia ya ha dejado claro que tiene moto para estar arriba. Depende de Ducati reaccionar ante la aparición de nuevas amenazas que podría hacer peligrar sus aspiraciones al título.