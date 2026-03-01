La mala suerte se ceba con Márquez en Tailandia: abandona cuando luchaba por el podio

El de Cervera estaba muy cerca de la tercera plaza, que en ese momento ocupaba Acosta, pero se fue largo en una curva y su neumático trasero acabó destrozado dejándole sin opciones.

El comienzo de temporada de Marc Márquez no ha sido para nada el mejor. Tras la polémica sanción que le dejó sin victoria al 'sprint' en la jornada del sábado, Marc se ha visto obligado a abandonar después de sufrir un 'pinchazo' en su rueda trasera cuando solo faltaban cinco vueltas para el final.

El ilerdense rodaba cuarto y estaba a menos de un segundo de Acosta, que era tercero, y muy cerca también de Raúl Fernández, que estaba segundo. Marc lo intentó todo, pero no tuvo su día. De hecho, durante una parte importante de la carrera no pudo acechar las posiciones de arriba. Llegó a estar quinto.

Sin embargo, un último arrebato le dio opciones de podio pero al salirse de una curva su neumático trasero dijo basta. Márquez comienza así una temporada a la que ha llegado con ciertas dudas físicas aunque su rendimiento en Tailandia no ha sido para nada cuestionable.

El de Cervera también recibe un aviso por parte de las Aprilia. Marco Bezzecchi se ha hecho con el triunfo sin dar opción alguna y la fábrica italiana ha 'metido' cuatro motos en las cinco primeras posiciones. Advertencia seria a Ducati y a Marc, que parece que lo tendrán mucho más complicado este año.